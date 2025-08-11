Tahsin Tam: Çok kaliteli oyunculardan oluşturulmuş bir kadroya sahibiz

1. Lig’in ilk hafta karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği Amed Sportif Faliyetler’i 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Güçlü bir rakibe karşı iyi bir mücadele gösterdiklerini ve karşılaşmadan galip ayrıldıklarını ifade eden Tam, oyuncularını tebrik etti.

"SADECE KAZANDIĞIMIZ 3 PUAN VAR"

Rakibe atak şansı vermedikleri için mutlu olduklarını belirten Tam, şunları dedi:

Güçlü bir rakibe karşı ilk mücadelemizi oynadık. Biz de şampiyonluk yolunda ciddi emekler harcanarak oluşturulmuş bir kadroyuz. Çok kaliteli ve karakterli oyunculardan oluşturulmuş bir kadroya sahibiz. O kalite ve o karakteri ilk maç nezdinde sahaya çok net bir şekilde koyduğumuzu düşünüyorum. Rakibin de kaliteli ayakları vardı, onlara hiçbir fırsat vermedik. Bu bizi çok mutlu etti. Hatasız ve sürekli dirayetli, aynı kararlılığı ve yüksek konsantrasyonumuzu sürekli sahaya koymak zorundayız. Sadece kazandığımız 3 puan var, ligin daha çok başı. Bütün oyuncularımızı, başkanlarımızı, verdikleri emeklerden dolayı tebrik ediyorum.

"KENDİ CAMİASINA YÖNELİK MESAJLAR VERMİŞ OLABİLİR"

Basın mensubunun Amed Sportif Faliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak’ın hakem hatalarına yönelik yaptığı değerlendirmeyle ilgili yönelttiği soruyu yanıtlayan Tam, şu şekilde konuştu: