Takım bulamadı! Alex Oxlade-Chamberlain, Arsenal'in U21 Takımı ile çalışıyor

Beşiktaş'tan ağustos ayında ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain, henüz yeni bir takım bulamadı.
Serbest statüde yer alan İngiliz futbolcu, eski takımı Arsenal'de çalışmalarına devam ediyor.
FORMUNU KORUMAK İSTİYOR
Formunu korumak isteyen Chamberlain, ağırlıklı olarak kulübün U21 Takımı ile çalışmalarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş'ta iki sezon kalan 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda 50 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.