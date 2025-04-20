Talisca: Yemememiz gereken bir gol yedik

Haber Merkezi
Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.
Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca maçın ardından konuştu.
"YEMEMEMİZ GEREKEN BİR GOL YEDİK"
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Talisca, şu sözleri kullandı:
"Maçla ilgili, aslında kendi oyunumuzu kabul ettirmek istiyorduk. Buraya beraberlik için gelmişlerdi. Üçüncü gole rağmen finalde yemememiz gereken bir gol yedik ve tabii ki bu sonuçtan dolayı çok üzgünüz."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış