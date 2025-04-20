Talisca: Yemememiz gereken bir gol yedik

Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca maçın ardından konuştu.

"YEMEMEMİZ GEREKEN BİR GOL YEDİK"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Talisca, şu sözleri kullandı:

"Maçla ilgili, aslında kendi oyunumuzu kabul ettirmek istiyorduk. Buraya beraberlik için gelmişlerdi. Üçüncü gole rağmen finalde yemememiz gereken bir gol yedik ve tabii ki bu sonuçtan dolayı çok üzgünüz."