Tammy Abraham baba oldu Beşiktaş'ın yıldızı Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte ikinci kez ebeveyn olmanın sevincini yaşadı. Abraham, kızlarının doğumunu "Dünyamıza hoş geldin kızım" sözleriyle duyurdu.

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, yeni doğan kızlarını sağlıkla kucaklarına aldı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Abraham, paylaşımına "Dünyamıza hoş geldin kızım" notunu ekleyerek duygularını takipçileriyle paylaştı. BİR KEZ DAHA BABALIK SEVİNCİ YAŞADI Geçtiğimiz aylarda Abraham, uzun süredir birlikte olduğu Leah Monroe'ya evlenme teklif etmiş, Monroe da bu teklife "Evet" demişti. Mutlu çiftin bir çocukları daha bulunuyor. Siyah-beyazlı camia, yıldız futbolcuyu yaşadığı bu özel an nedeniyle tebrik etti. Eshspor Haberleri Bülent Uygun'dan Fenerbahçe sitemi

