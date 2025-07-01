Tammy Abraham, Beşiktaş için yola çıktı

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, Roma ile yapılan görüşmelerin ardından 27 yaşındaki İngiliz forvetin transferini bitirdi.

Transferi David Jurasek'i kadrosuna katarak açan siyah-beyazlılar, Tammy Abraham'ı da resmen duyurdu.

BEŞİKTAŞ PAYLAŞTI: ABRAHAM 'GELİYORUM KARA KARTALLAR' DEDİ

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından "Geliyor" ifadesiyle paylaşılan videoda, Tammy Abraham yer aldı.

Tammy Abraham uçaktan paylaşılan videoda, “Merhaba Kara Kartallar. Sizin için geliyorum” dedi.

İngiliz oyuncu, saat 18.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Beşiktaş, Tammy Abraham için Roma ile zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama üzerine anlaşma sağladı.

Abraham ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan siyah-beyazlılar, gelecek sezon sonunda Roma'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU MILAN'DA KİRALIK GEÇİRDİ

Öte yandan Chelsea altyapısından yetişen Abraham, sırasıyla Bristol City, Swansea City ve Aston Villa'da kiralık oynadı. 2019'da Chelsea'de düzenli forma şansı bulan Abraham, Roma'nın yolunu tuttu.

Başkent ekibinde 120 maça çıkıp 37 gol kaydeden Nijerya asıllı İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Milan'da geçirdi.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Son olarak Beşiktaş, Tammy Abraham'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan bildirimde, “Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.