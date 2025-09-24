Tammy Abraham: Her şeyimizi verdik kazanmak için

Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Tammy Abraham, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMIZIN KALİTESİNE İNANIYORUM"

Abraham, galibiyetin kendisi için sürpriz olmadığını dile getirerek, "Benim için sürpriz değil. Her gün idmanlarda gördüğüm çok iyi, kaliteli bir takımımız var. Eksiklerimiz vardı ama galibiyet için yeterli oyuncumuz vardı. Her şeyimizi verdik kazanmak için. Böyle devam etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"SEZONUN BAŞINDAYIZ, GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni sezonun başında olduklarını vurgulayan İngiliz santrfor, "Hala sezonun başındayız, birbirimize alışıyoruz. Son maç benim ve takım için kötü geçti. Bugün kazandık. Kazandıkça işler daha iyiye gidecektir." dedi.

"GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Kendi performansına da değinen Abraham, "Ben de bugün gol attığım için mutluyum. Her maçı kazanmak istiyoruz." sözleriyle galibiyetin ve golün kendisine verdiği mutluluğu dile getirdi.