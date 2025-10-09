Tammy Abraham son 6 yılın en iyi başlangıcını yaptı

Son olarak Galatasaray ile oynanan derbide fileleri bulan İngiliz futbolcu Tammy Abraham, Süper Lig'deki 3. golünü atarken bu sezon toplamda 8 gole ulaştı.

Avrupa Ligi elemelerinde 1 ve Konferans Ligi elemelerinde 4 gol kaydeden Abraham, 13 resmi maçta 8 kez fileleri bularak son 6 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı.

EN İYİ PERFORMANS

28 yaşındaki futbolcu, ilk 13 maçlık periyotlarda bundan önceki en iyi performansını ise 2019-2020 sezonunda Chelsea formasını giyerken yaşadı.

Tammy Abraham, o sezonun girişinde aynı periyotta 9 gol kaydederken toplamda ise 46 maçta 18 gol kaydetti.

MİLLİ ARADAN SONRA HAZIR HALE GELECEK

Beşiktaş'ın hücum planlarının tam merkezinde bulunan Abraham, omzundan sakatlık yaşasa da derbide forma giymişti.

Abraham'ın milli arada tam hazır hale gelip takımının yine en önemli kozlarından birisi olmaya devam edecek.