Tayfur Bingöl: 15 gol sözüm var, tamamlayacağım

- Tayfur Bingöl, Kocaelispor'un Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maç sonrası 15 gol atma sözünü yineledi.
- Kaçırdığı goller için üzgün olduğunu belirten Bingöl, başarıdaki katkılarından dolayı takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti.
- Oyuncu, izne ayrılarak başarıyı kutlayacaklarını söyledi.
Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Maçın ardından Tayfur Bingöl basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
"15'İ TAMAMLAYACAĞIM"
Üst üste goller kaçıran Tayfur Bingöl, "Selçuk Hoca'ya, ekibine, başkana, yönetimimize, Kocaelispor taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir seri yakaladık. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Yarın iznimiz var. Bu başarıyı kutlayacağız. Size de teşekkür ederiz. Hepinize çok seviyoruz. 2 tane de gol kaçırdım. 15’i de tamamlayacağım. Bunun da sözünü verdim Hepinizi seviyorum" dedi.