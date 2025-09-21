Tayfur Bingöl: Her şeyimizi verdik, maalesef sonucu yakalayamadık

Süper Lig’in 6. haftasında Kocaelispor sahasında Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Kocaelisporlu oyuncu Tayfur Bingöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYİMİZİ VERDİK"

Bingöl, şunları dedi:

Her şeyimizi verdik. 39 orta açmışız, Rizespor ise 7 orta açmış. Maçlarda 3 büyüklerin böyle ortalamaları yok. Maalesef sonucu yakalayamadık ama önümüzdeki haftalar bunu Kocaelispor adına başaracağız. Güçlüyüz. Negatif bir pozisyon yok, devam ediyoruz.