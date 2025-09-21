Tayfur Bingöl: Her şeyimizi verdik, maalesef sonucu yakalayamadık

Süper Lig’in 6. haftasında Kocaelispor sahasında Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından Kocaelisporlu oyuncu Tayfur Bingöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"HER ŞEYİMİZİ VERDİK"
Bingöl, şunları dedi:
Her şeyimizi verdik. 39 orta açmışız, Rizespor ise 7 orta açmış. Maçlarda 3 büyüklerin böyle ortalamaları yok. Maalesef sonucu yakalayamadık ama önümüzdeki haftalar bunu Kocaelispor adına başaracağız. Güçlüyüz. Negatif bir pozisyon yok, devam ediyoruz.
"KENETLENDİK"
Beşiktaş maçıyla alakalı olarak da Tayfur Bingöl, şu sözleri kaydetti:
Kenetlendik. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Herkesin inancı son derece tam.