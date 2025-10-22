Taylan Bulut: Galibiyetleri taraftarımıza hediye etmek istiyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 2-02 mağlup etti.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Taylan Bulut, deplasmanda Konyaspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARIMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"

Genç oyuncu, Beşiktaş formasıyla sahada yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Beşiktaş forması giymekten çok mutluyum. Bu maçta fırsat geldi, mutluyum. Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarına odaklanacağız. Galibiyetler alarak taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI İÇİN AÇIKLAMA

Performansını da değerlendiren Taylan Bulut, "Performansımın iyi olduğunu söyleyebilirim, her zaman daha iyi olması için çalışıyorum. Önümüzdeki maçlarda da bunun için devam edeceğiz." dedi.