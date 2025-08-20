Taylan Bulut, şampiyonluğa ulaşmak istiyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, siyah-beyazlı ekiple şampiyon olmak istediğini belirtti.

Taylan Bulut, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Beşiktaş'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Büyük bir kulüpteyim. Çok mutluyum. Beşiktaş hakkında sadece iyi şeyler duydum ve hemen 'Oraya gideceğim.' diye düşündüm. Transfer görüşmeleri iyi geçti. Çünkü teknik direktör bana doğrudan güven verdi ve kendimi güvende hissettim. Beşiktaş forması da çok güzel. Seviyorum ve beğeniyorum.

"HER ZAMAN YÜZDE YÜZÜMÜ VERECEĞİM"

Kulübe transfer olmadan önce başka futbolcularla konuştuğunu dile getiren 19 yaşındaki oyuncu, şu şekilde konuştu: