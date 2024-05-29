Teenage Hadebe, Konyaspor'dan ayrıldı Konyaspor’un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Zimbabveli stoper Teenage Hadebe, yeşil-beyazlı kulübe veda etti.

İHA

Konyaspor’a ara transfer döneminde gelen 28 yaşındaki Teenage Hadebe, yeşil-beyazlı ekipten ayrıldığını sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyurdu.

Hadebe, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Konyaspor ailesine, takım arkadaşlarıma, kulüp personeline, başkanıma ve bizi sonuna kadar destekleyen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Görev tamamlandı.

Konyaspor'la 12 maça çıktı

Ligde daha önce Yeni Malatyaspor forması da giyen Hadebe, yeşil-beyazlı forma ile ligde 11, Türkiye Kupasında da 1 maça çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)