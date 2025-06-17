TFF 2. Lig Grupları kura çekimi yapıldı

DHA

2025-2026 sezonu TFF 2. Lig gruplarının belirlendiği kura çekimi, İstanbul'da Orhan Saka Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Organizasyona TFF 1. Başkan Vekili ve A Millî Takım ile Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, 2. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Şaban Hakan Bolat, kulüp başkanları, yöneticiler ve basın mensupları katıldı.

Kura çekimi; Murat Şahin’in yanı sıra, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu’nun eşliğinde gerçekleştirildi.

MURAT ŞAHİN'DNE YENİ SEZON TEMENNİSİ

Kura çekimi öncesi konuşma yapan Murat Şahin, tüm kulüplere başarı dileklerinde bulundu:

Bugün burada 2025-2026 sezonu için 2. Lig gruplarının kura çekimini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Yeni sezonun tüm kulüplerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz sezon 3. Lig’den 2. Lig’e yükselen takımları kutluyorum. Kura çekiminin centilmenlik içinde geçmesini, yeni sezonun sağlık ve başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum.

Konuşmaların ardından Serkan Karasakaloğlu tarafından katılımcılara teknik bilgilendirme yapıldı ve kura çekimine geçildi. Belirlenen gruplar sonrası tören, toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.

TFF 2. LİG'DE YENİ SEZON TAKVİMİ

Yeni sezonda 2. Lig, 23 Ağustos 2025'te start alacak. 19 takımlı Beyaz Grup’ta ilk yarı 21 Aralık’ta, 18 takımlı Kırmızı Grup’ta ise 14 Aralık’ta sona erecek. İkinci yarı her iki grupta da 10 Ocak 2026’da başlayacak ve normal sezon 25 Nisan’da tamamlanacak.

Beyaz Grup’ta 13., 23., 30., 32. ve 35. haftalar; Kırmızı Grup’ta ise 21. ve 29. haftalar hafta içi oynanacak. Sezon sonu düzenlenecek play-off karşılaşmalarının takvimi ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihte açıklanacak.