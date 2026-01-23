TFF 2. Lig maçı kar sebebiyle ertelendi!

- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraş İstiklalspor-1461 Trabzon FK maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi.
- Maçın oynanacağı AKDO Park'ın zemini karla kaplandı ve hakemler maçın oynanamayacağını bildirdi.
- Erteleme maçının tarihi ileride belirlenecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında bugün saat 14.00'de oynanması planlanan Kahramanmaraş İstiklalspor-1461 Trabzonspor FK karşılaşması öncesi Kahramanmaraş'ta, yoğun kar yağışı etkili oldu.
Maçın oynanacağı AKDO Park'ın zemini de mücadele öncesi karla kaplandı.
ERTELENDİ
Hakemler karla kaplı sahada top ile kontrol yapıp, maçın oynanamayacağını bildirdi ve karşılaşma ertelendi.
Erteleme maçının ne zaman oynanacağı daha sonra belli olacak.