Beşiktaş'ta Nuno Tavares transferi olumsuz!

Devre arası transfer döneminde henüz kadrosuna bir takviye gerçekleştiremeyen Beşiktaş'ta, sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Birçok futbolcusuyla yollarını ayıran ve yerlerini yeni isimlerle doldurmak isteyen Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde yer alan Nuno Tavares transferi iptal oldu.

OLUMSUZ SONUÇLANDI

BeIN Sports'un haberine göre; siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Nuno Tavares transferinde süreç, olumsuz sonuçlandı.

KAFASI KARIŞTI

Lazio forması giyen oyuncunun, transfer süreci devam ederken menajerini değiştirmesi sonrası kafasının karıştığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI

Beşiktaş yönetimi, bu süreçte oyuncudan net bir karar vermesini isterken, menajer değişikliği sonrası Tavares cephesinin tavırlarında değişiklik yaşanması nedeniyle siyah-beyazlılar, masadan kalkma kararı aldı.

ROTA WOLFE VE PITON

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, sol bek transferinde rotasını alternatif isimlere çevirdi.

Listede öne çıkan adaylar arasında Wolves forması giyen David Moller Wolfe ile Vasco de Gama'nın sol beki Lucas Piton bulunuyor.

Yönetimin, bu iki oyuncu üzerinden temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor.