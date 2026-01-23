AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli, Temmuz 2025'ten bu yana kulüpsüzdü.

Son olarak Genoa forması giyen 35 yaşındaki futbolcunun yeni takımı resmen açıklandı.

Mario Balotelli'nin yeni adresi, Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

2. LİG TAKIMINA GİTTİ

Al-Ittifaq, 35 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiklerini duyurdu.

Balotelli, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

GENOA'DA 6 MAÇA ÇIKTI

Balotelli son olarak formasını giydiği Genoa'da 6 maça çıktı.

Deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

ADANA DEMİRSPOR'DA 51 MAÇA ÇIKTI

Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev kulüplerin forması giyen yıldız isim, 2 dönem Adana Demirspor'da oynamıştı.

Adana ekibinde 51 maça çıkan Balotelli, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 8 asistle mücadele etti.