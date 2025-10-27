TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Aktif 152 hakemin bahis oynadığı tespit edilmiştir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakemlerle ilgili gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu söyledi.

Sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, bu hakemlerden 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığı bilgisini paylaştı.

"371 HAKEMİN BAHİS HESABI VAR: 152'Sİ AKTİF OYNUYOR"

Hacıosmanoğlu konuyla ilgili, "Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden, sporun duayenlerine Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor." şeklinde konuştu.

"10 HAKEMİN ON BİNİN ÜZERİNDE BAHİS OYNADIĞINI TESPİT ETTİK"

Hacıosmanoğlu'nun konuyla ilgili diğer ifadeleri ise şu şekilde:

Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir!

"DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİP TALİMATLARA GÖRE GEREKLİ CEZALARI ALACAKLAR"

Gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım."

"İNSANLARLA İYİ GEÇİNİP KOLTUKTA KALMA DERDİMİZ YOK"