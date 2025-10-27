TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bahis oynayan hakemler kendi adlarıyla hesap açmış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın toplantısı düzenleyerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Başkan Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin bahis oynadıklarının tespit edildiğini söyleyerek rakamlarla birlikte kamuoyuyla paylaştı.

Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunun ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini duyurdu.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLER VAR...

Hacıosmanoğlu, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, bir skandal detayı daha açıkladı.

Hacıosmanoğlu, FIFA ve UEFA kurallarına göre hakemlerin bahis oynamasının kesinlikle yasak olmasına rağmen bu eylemin gerçekleştirildiğini belirtti.

"KENDİ ADLARIYLA HESAP AÇMIŞLAR"

Hacıosmanoğlu, son olarak ise bahis oynayan bu hakemlerin hesaplarını kendi adlarıyla açtıklarını da sözlerine ekledi.

TFF Başkanı, "Bu çalışmamızı FIFA ve UEFA ile paylaştık. Talimatlar açık olmasına rağmen hakem arkadaşların kendi adlarına hesap açıp bahis oynaması, bizleri de üzmüştür." dedi.