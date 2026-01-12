Beşiktaş, Gabriel Paulista ile vedalaştı

- Beşiktaş, Gabriel Paulista ile yollarını ayırdı.
- Brezilyalı futbolcu, Corinthians ile 2027 yılı sonuna kadar sözleşme imzaladı.
- 35 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta 45 maçta forma giyip bir gol attı.
Beşiktaş'tan ayrılan 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, ülkesinde Corinthians forması giyecek.
Kulübün resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Paulista, takımın yeni stoperi oldu ve 2027 yılının sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza attı." denildi.
AYRILIK DUYURULDU
Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş, Gabriel Paulista ile yolların ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcularımızdan Gabriel Paulista ile yollarımızın ayrıldığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel futbolcumuz Gabriel Armando de Abreu ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”
Gabriel Paulista’ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
BEŞİKTAŞ'TA 45 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.