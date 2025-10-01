TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Liverpool hakkında söyledikleri gündem oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u tek golle devirdi.

Böylelikle Galatasaray, resmi maçlarda sahasındaki yenilmezlik serisini 28 yaptı.

RAMS Park'taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra iç sahada yaptığı 28 maçta mağlup olmadı.

"LIVERPOOL ESKİ LIVERPOOL DEĞİL DEMİŞTİ"

Galatasaray'ın tarihi galibiyetinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kura çekimi sonrası yaptığı yorumlar yeniden gündeme geldi.

Hacıosmanoğlu, 28 Ağustos'ta TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "İyi bir kura çekti Galatasaray. Gruptan çıkacağına inanıyorum. 1. torbada deve dişi gibi takımlar vardı, hiçbiri gelmedi. Liverpool var ama Liverpool eski Liverpool değil." ifadelerini kullanmıştı.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

Sarı-kırmızılıların aldığı galibiyet sonrası Hacıosmanoğlu'nun Liverpool ile ilgili sözleri çokça paylaşıldı.

Taraftarlar, "Öngörüsüyle tarih yazan İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederim" ve "Gecenin diğer kazananı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu" ifadeleriyle destek verdi.