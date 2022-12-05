TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den altyapı açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı hakem ve gelecek sezon için planlanan altyapı akademisi hakkında açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, altyapılarda akademi projelerinin olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün Galatasaray Kulübü'nü ziyaret etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ni gezen Büyükekşi'ye, Metin Öztürk ve Erden Timur eşlik etti.

Florya'da Metin Öztürk ve Erden Timur'la çekilen fotoğraf karesinin eleştirilmesi üzerine Büyükekşi, Ajansspor'a konuştu.

"Ziyaretlerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir ile devam edecek"

Mehmet Büyükekşi, "Geçtiğimiz ay Giresunspor ve Trabzonspor'u ziyaret ettik. Dün de Galatasaray'ı ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir ile devam edecek." dedi.

"Bugün Ahmet Nur Çebi ile görüştük"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğünü söyleyen Büyükekşi, "Bugün Ahmet Nur Çebi ile görüştük, ilerleyen günlerde ziyaretimiz olacak, şu anda kendisi Antalya'da." ifadelerini kullandı.

"Altyapılarda akademi projemiz olacak"

Kulüpleri ziyaret etme sebebinin gelecek sezon altyapılarda yapılacak akademi projesi ile ilgili olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, "Kulüplerimize yaptığımız ziyaretlerin sebebi; gelecek sezon altyapılarda akademi projemiz olacak. Bu ziyaretlerimizin temel amacı altyapılar hakkında bilgi edinmek." dedi.

"Herhangi bir gelişme yok"

"Yabancı hakem hakkında son durum nedir?" sorusuna ise Büyükekşi, "Çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir gelişme yok." cevabını verdi.