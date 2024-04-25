Uğur Güneş'in memleketini ilk kez duyanlar şaşırıyor! Bakın Uğur Güneş nereliymiş... Ünlü oyuncu Uğur Güneş'in memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başarılı oyuncunun memleketi..

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TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Selahaddin Eyyubi karakterine hayat veren Uğur Güneş'in hayatı merak uyandırdı.

36 yaşında olan oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan başarılı oyuncunun memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kariyerinde Yeniden Başla, Benim İçin Üzülme, Urfalıyım Ezelden, Diriliş Ertuğrul, İsimsizler, Bir Zamanlar Çukurova, Kanunsuz Topraklar, Al Sancak ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu performansıyla göz dolduruyor.

Uğur Güneş'in son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki performansıyla dikkat çekmesi oyuncu hakkında merakları artırdı.

Uğur Güneş hakkın en çok merak edilenler arasında ise oyuncunun memleketi yer alıyor.

İşte ünlü oyuncu Uğur Güneş'in memleketi...

Uğur Güneş 10 Kasım 1987 tarihinde Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Kütükçü Alibey ilköğretim okulunda tamamlamıştır.

Uğur Güneş, Ankara'da büyüyüp üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlamıştır.