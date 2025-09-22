TFF'den MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla ilgili açıklama geldi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun geleceğiyle ilgili bazı basın organlarında çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Gündoğdu'nun görevden alınacağı iddiası özellikle dikkat çekti.
Ortaya atılan iddiaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) bir açıklama geldi.
TFF YALANLADI: GÖREVİNİN BAŞINDA
Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kamuoyuna Duyuru Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz.