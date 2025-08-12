TFF'den Samet Aybaba'ya görev

Son olarak Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenen Samet Aybaba, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

70 yaşındaki futbol adamı, Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) göreve başladı.

TFF, Genç Milli Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, Samet Aybaba'yı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirme kararı aldı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Samet Aybaba'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE ANKARAGÜCÜ'NDE BAŞLADI

1990-91 sezonunda Ankaragücü'nde teknik direktörlük kariyerine başlayan Aybaba, günümüze kadar Kayserispor, Adana Demirspor, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, BB Ankaraspor, Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor kulüplerinde çalıştı.

SON GÖREVİ BEŞİKTAŞ'TA

UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Samet Aybaba, son olarak 2023-2024 yılları arasında Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

BAŞARILARI

Teknik adamlık kariyerinde 2001 yılında Gençlerbirliği ve 2003 yılında Trabzonspor ile birer kez Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan Aybaba, 1991 yılında da Ankaragücü ile Başbakanlık Kupası'nı kazandı.

2017 yılında Sivasspor'u, 2021 yılında da Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıdı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

3 Eylül 1955'te Adana'da doğan Aybaba, futbolculuk hayatına İskenderunspor'da başladı.

1977-78 sezonunda İskenderunspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu.

11 yıl Beşiktaş forması giydiği kulüpte kaptanlığa kadar yükseldi.

334 lig maçında 7 gol atan Samet Aybaba, 1988 senesinde futbolu bıraktı.

Beşiktaş'ta 2 Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık, 2 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Samet Aybaba; 2 kez Ümit, 8 kez de Genç Milli olmak üzere toplam 10 defa Milli formayı giydi.