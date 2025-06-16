TFF'den Selçuk Şahin'e teşekkür mesajı!

Haber Merkezi

Süper Lig ekibi Eyüpspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Selçuk Şahin, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlüğü görevinden ayrılan Selçuk Şahin'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

"YOLUN AÇIK OLSUN SELÇUK ŞAHİN"

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

A Milli Takımımızda Vincenzo Montella döneminin başlangıcından beri İtalyan teknik direktörün yardımcılığını yapan Selçuk Şahin, gelecek sezondan itibaren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevini üstlenecek olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki görevinden ayrıldı. Selçuk Şahin, Ay-Yıldızlıların birçok ilki başararak, tarihinde ilk defa bir büyük turnuvanın finallerine eleme grubunu lider bitirip 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmasında, Almanya'da düzenlenen bu organizasyonda çeyrek finale yükselmesinde ve UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmasında pay sahibi olmuştu.