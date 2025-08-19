TFF'den yabancı sınırı açıklaması: Değişiklik olmayacak

Geçtiğimiz haftalarda Kulüpler Birliği'nin son gerçekleştirdiği toplantıda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere bazı Süper Lig takımları, 12 + 2 olan mevcut yabancı kuralının 12 + 2 + 2 şeklinde revize edilmesini talep etmişti.

Bu görüşün karşısında olan bazı kulüpler ise "Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz." diyerek görüş bildirmişti.

Yaşananlar sonrası TFF'den yabancı oyuncu sayısıyla ilgili bir değişiklik yapılmayacağı görüşünün çıktığı öne sürülmüştü.

"YABANCI OYUNCU SAYISINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAKL DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Son olarak ise Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, yabancı sınırıyla ilgili gelen soruya cevap verdi.

Süper Lig'den bazı takımların yabancı sınırının 14'ten 16'ya çıkarılması talebiyle ilgili gelen soruyu cevaplayan Otyakmaz, "Diğer takımlara tekrar 20 tane oyuncu alma hakkı veriyorsunuz. Bu hem FFP'yi bozuyor hem kuralları bozuyor hem haksız rekabet oluyor hem lig başladıktan sonra kural değiştirmek oluyor." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, "Ben buna sıcak bakmıyorum. Olmayacak diye düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

YABANCI OYUNCU KURALI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2025/26 sezonunda geçerli olacak 12+2 yabancı kuralında değişiklik yapmıştı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre daha önce en az 2 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması şartı, en az 2002 doğumlu olarak güncellenmişti.

Böylelikle kulüplere toplamda 14 yabancı oyuncu hakkı tanınmıştı.