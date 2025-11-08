TFF'den Yunus Akgün'e geçmiş olsun mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde fıtık teşhisi konulan Yunus Akgün'ün ameliyat olduğunu açıkladı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), fıtık operasyonu geçiren milli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI DİLİYORUZ"

Federasyonun internet sitesinden yayınlanan mesajda, "A Milli Takım futbolcumuz Yunus Akgün, bugün başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından, milli futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.