TFF'den Yunus Akgün'e geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, fıtık operasyonu geçiren milli futbolcu Yunus Akgün için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 13:37
  • TFF, fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
  • Galatasaray, futbolcunun ameliyat olduğunu doğruladı.
  • Federasyon, Akgün'ün hızlı bir şekilde iyileşmesini temenni etti.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde fıtık teşhisi konulan Yunus Akgün'ün ameliyat olduğunu açıkladı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), fıtık operasyonu geçiren milli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI DİLİYORUZ"

Federasyonun internet sitesinden yayınlanan mesajda, "A Milli Takım futbolcumuz Yunus Akgün, bugün başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından, milli futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

