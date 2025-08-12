Thibaut Courtois'dan Galatasaray cevabı

Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna galibiyetle başlayan son şampiyon Galatasaray'da kaleci transferi konusunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Fernando Muslera'nın yarattığı boşlukla birlikte arayışlara devam eden sarı-kırmızılı takımda yeni bir gelişme yaşandı.

Real Madrid'in yıldızı Thibaut Courtois'nın sosyal medyaya düşen görüntüsü gündem yarattı.

"GALATASARAY YANITI"

Bir Galatasaraylı taraftarın "Galatasaray'a gel kardeşim" çağrısına Courtois, "Galatasaray çok iyi, onları beğeniyorum" diyerek yanıt verdi.

Bu sözler, kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Real Madrid'de geçtiğimiz sezonda 53 maça çıkan yıldız kaleci, 17 maçta kalesini gole kapatmayı başarırken kalesinde 63 gol gördü.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

33 yaşındaki Belçikalı eldiven, Real Madrid ile kontratının son yılında bulunuyor.

20 milyon euro piyasa değerindeki kaleci, 2018-2019 sezonu başında Chelsea'den 35 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol devine transfer olmuştu.