Thierry Henry'den Galatasaray'a övgü dolu sözler: Şaşırtıcı değil...

Dünyaca ünlü kulüplerde forma giymiş Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, futbol kariyerini noktaladıktan sonra yorumculuk yapmaya başlamıştı.

CBS Sports kanalında yayınlanan UCL Today isimli programda yorumculuk yapan Fransız efsane Thierry Henry, Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar hakkında yorumlarda bulundu.

HENRY, GALATASARAY'I ÖVDÜ

Programın sunucusu Kate Abdo, Henry'e "Galatasaray'ı 9. sırada görmek şaşırtıcı mı?" diye sordu.

Fransız efsane, Galatasaray'ın performansının sürpriz olmadığını belirtti.

"ÇOK İYİ BİR TAKIM OLDUKLARINI GÖRÜYORSUNUZ"

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde yaptığı takviyelere dikkat çeken Henry, şunları söyledi:

"Öyle de denilebilir çünkü daha önce bu tarz durumlarda zorlandıklarını gördük. Ancak bu sene olumlu işler yaptılar. Yaz transfer döneminde kadrolarına Sane'yi kattılar ve biliyorsunuz ki Victor Osimhen bir süredir orada. Bu yüzden Galatasaray'ın 9. sırada olması pek de şaşırtıcı değil çünkü İlk 11'lerine baktığınız zaman gerçekten çok iyi bir takım olduklarını görüyorsunuz."