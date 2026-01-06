Thomas Reis: Korkarak oynadık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis önemli açıklamalarda bulundu.

"KORKARAK OYNADIK"

Reis, şunları dedi:

Fenerbahçe maçındaki performansımızdan üzgünüz. Korkarak oynadık, yeteri kadar agresif değildik. İkinci yarı farklı bir sistemle başladık. Daha iyiydik ama yediğimiz goller ve gol yeme şekilleri bizi üzdü. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Ligin ikinci yarısı bizim için zor geçecektir.

"ÇOK FAZLA EKSİK VE SAKAT OYUNCULARIMIZ VAR"

Alman teknik adam, şu ifadeleri kullandı: