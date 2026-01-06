Thomas Reis: Korkarak oynadık

- Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirtti.
- Reis, takımın yeterince agresif olamayıp korkarak oynadığını söyledi.
- Fenerbahçe, aldığı galibiyetle Galatasaray ile finalde karşılaşacak.
Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis önemli açıklamalarda bulundu.
"KORKARAK OYNADIK"
Reis, şunları dedi:
Fenerbahçe maçındaki performansımızdan üzgünüz. Korkarak oynadık, yeteri kadar agresif değildik. İkinci yarı farklı bir sistemle başladık. Daha iyiydik ama yediğimiz goller ve gol yeme şekilleri bizi üzdü. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Ligin ikinci yarısı bizim için zor geçecektir.
"ÇOK FAZLA EKSİK VE SAKAT OYUNCULARIMIZ VAR"
Alman teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
Şu anda lig, kupa, Konferans Ligi'nden biri için 'daha önemli' demem halinde eleştirilerin odağı olurum. Çok fazla eksik ve sakat oyuncularımız var. Hedefimiz Konferans Ligi'nde Play-Off'u geçmek. Ligde ise geçen seneki aynı puanları almak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da bir sonraki maçı kazanmayı hedefliyoruz.