Tiago Djalo, cezalı duruma düştü!

- Tiago Djalo, Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
- Bu kartla Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
- Djalo, bu sezon Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında da sarı kart görmüştü.
Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Rizespor’u 1-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki stoperi Tiago Djalo, müsabakanın 82. dakikasında sarı kart gördü ve ligde ikinci yarı oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düştü.
90 DAKİKA SAHADA KALDI
Mücadeleye 11’de başlayan Tiago Djalo, 90 dakika sahada kaldı.