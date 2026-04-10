Tiago Djalo: İki golü yemeyebilirdik

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yendi.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Tiago Djalo, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Djalo, "Yediğimiz iki golü yemeyebilirdik. İki yarıda da rakibe fırsat verdik ve rakip de bunu değerlendirdi iki gol özelinde ama bu maçı kazandık. Şimdi dinleneceğiz ve bir sonraki maça hazırlanacağız." dedi.

Performansları hakkında konuşan savunma oyuncusu, "Genel olarak performansımız iyiydi. Bugünden olumlu ve olumsuz sonuçları alıp bir sonraki maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.