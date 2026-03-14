Tim Jabol-Folcarelli: Bugün hocamız için oynadık

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında evinde Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Bordo-mavili futbolcu Tim Jabol-Folcarelli, Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN HOCAMIZ İÇİN OYNADIK"

26 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki sizin bildiğiniz gibi yeni yaşadığımız kayıp, kaybettiğimiz hocamızdan sonra şehir için kulübümüz için çok önemli kayıptan, sonra onun için kazanmamız gerekiyordu. Bizim için önemli maçtı. Zor maç olacağının bilincindeydik. Rizespor ile derbi oynuyorsunuz. Onlard a buraya iyi maç çıkarmak için geldiler. Bugün hocamız için oynadık. Gayet iyi 3 puan oldu bizim adımıza."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sakatlığı ile ilgili olarak ise Folcarelli şöyle dedi:

"Elbette zor sakatlık sonrası 3 hafta uzak kaldım. Hemen döndüğünüz ilk anda yüzde yüzünüzde dönebiliyorsunuz bazı zamanlarda. Birkaç gün içinde bir maç daha oynayacağız. O maçtan daha uzun ara olacak. O arada dinlenme fırsatı olacak ama o maçtan sonra yüzde yüz dönme kolay değil."