Tim Jabol-Folcarelli: İyi bir galibiyet aldık

Trabzonspor'un Fransız orta sahası Tim Jabol-Folcarelli, sahalarında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının ligin ilk maçında aldığı galibiyeti değerlendiren Tim Jabol-Folcarelli, yeni bir oyun düzeni üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

"FARKLI BİR FORMASYON ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Başarılı orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

Farklı bir formasyon üzerinde çalışıyoruz. Biz oyuncular olarak yapmamız gereken şey, hocamızın istediklerini sahaya en iyi şekilde yansıtmak.

"3 PUANLA AYRILDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

İlk haftada 3 puanla sahadan ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Jabol-Folcarelli, şu şekilde konuştu: