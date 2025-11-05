Tottenham'ın savunmacısı Micky van de Ven'den olağanüstü gol

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Tottenham, Kopenhag'ı konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 4-0 kazandı.

Karşılaşmaya damga vuran an ise Tottenham savunma oyuncusu Micky van de Ven'in attığı gol oldu.

80 METRE SÜRDÜ, TEK BAŞINA ATTI

Ven, neredeyse 80 metreyi yalnız başına katederek, dört rakibini geçip, topu kalecinin yanından filelerle buluşturdu.

Hollandalı savunmacı, attığı solo golle futbol dünyasını büyüledi.

"SANKİ MESSİ STOPER OLARAK SAHADAYDI"

Tottenham’ın teknik direktörü Thomas Frank, maç sonrası oyuncusunun attığı gole övgüler yağdırdı.

Frank, Micky van de Ven'le ilgili, "Sanki Lionel Messi bir stoper olarak sahadaydı." ifadelerini kullandı.