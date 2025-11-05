Abone ol: Google News

Tottenham'ın savunmacısı Micky van de Ven'den olağanüstü gol

Tottenham savunma oyuncusu Micky van de Ven, Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag’a attığı olağanüstü golle dün geceye damga vurdu. Ven, 80 metreyi tek başına kat ettikten sonra dört rakibini geçip, topu kalecinin yanından filelerle buluşturdu.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 10:30
  • Tottenham savunma oyuncusu Micky van de Ven, Kopenhag'a karşı 80 metrelik solo bir gol attı.
  • Gol, dört oyuncuyu geçmesi ve topu kalecinin yanından filelerle buluşturmasıyla dikkat çekti.
  • Teknik direktör Thomas Frank, Ven'i performansından dolayı övdü ve onu Messi'ye benzetti.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Tottenham, Kopenhag'ı konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 4-0 kazandı.

Karşılaşmaya damga vuran an ise Tottenham savunma oyuncusu Micky van de Ven'in attığı gol oldu.

80 METRE SÜRDÜ, TEK BAŞINA ATTI 

Ven, neredeyse 80 metreyi yalnız başına katederek, dört rakibini geçip, topu kalecinin yanından filelerle buluşturdu. 

Hollandalı savunmacı, attığı solo golle futbol dünyasını büyüledi.

"SANKİ MESSİ STOPER OLARAK SAHADAYDI"

Tottenham’ın teknik direktörü Thomas Frank, maç sonrası oyuncusunun attığı gole övgüler yağdırdı.

Frank, Micky van de Ven'le ilgili, "Sanki Lionel Messi bir stoper olarak sahadaydı." ifadelerini kullandı.

