Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Juliano Beletti'nin çalıştırdığı İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaştı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanan müsabakayı, İtalyan hakem Andrea Colombo yönetti.

Kritik müsabaka galip gelen 4-1'lik skorla Barcelona oldu.

BARCELONA, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Barcelona, Trabzonspor karşısında 11. dakikada Ibrahim Diarra ile öne geçti. Katalan temsilcisi, 18. dakikada Andres Cuenca Cejudo ile 2-0'ı buldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

TRABZONSPOR, MAĞLUP OLDU

Barcelona, 57. dakikada Hugo Alba ile skoru 3-0 yaptı. Barcelona'da ilk golü atan Diarra, 68. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve durum 4-0 oldu.

Trabzonspor, 88. dakikada Bican Tibukoğlu'nun attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Bican, golünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

BARCELONA, 3. KEZ KAZANDI

Trabzonspor karşısında maçı kazanan Barcelona, bu kupayı 3. kez müzesine götürdü.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIMLAR

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1'lik skorla kaybeden U19 Takımı için sosyal medya hesabından arka arkaya paylaşımlar yaptı.

Trabzonspor'un ilk paylaşımında, "Sizler bu ülkenin gururusunuz. Teşekkürler kuzeyin çocukları" denildi.

Bordo-mavililer, daha sonra ise, "Sizler; hayallerin gerçeğe dönüşebileceğini, imkansız gibi görünenin inanç ve emekle mümkün olabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Çocuklara umut, gençlere cesaret, herkese ilham oldunuz. Trabzonspor Kulübü; üretmeye, kazandırmaya, kazanmaya, Avrupa'da mücadele etmeye sonsuza kadar devam edecek. Bizleri gururlandırarak Avrupa ikincisi olan U19 Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyoruz. Yaşattığınız her an, her güzel duygu için teşekkürler Kuzeyin Çocukları!" şeklinde bir paylaşım daha yaptı.

Trabzonspor'un bu paylaşımları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.