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Haber Merkezi

UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 takımları karşı karşıya geldi.

İsviçre Nyon Colovray Spor Merkezi’nde oynanan müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetti.

BARCELONA, ŞAMPİYON OLDU

İspanyol ekibi ilk yarıyı Ibrahim Diarra ve Andres Cuenca Cejudo'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Hugo Alba ve Diarra ile birer gol daha bulan Barcelona farkı 4'e çıkardı. Bordo-mavililerin tek golü ise 88. dakikada Bican Tibukoğlu'ndan geldi.

Karşılaşmanın son düdüğü sonrası İspanya temsilcisi 4-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

"TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR!"

Maçın ikinci yarısında ise Trabzonsporlu genç futbolcuları yalnız bırakmayan ve İsviçre'de tribünleri dolduran bordo-mavili futbolseverler "Türkiye sizinle gurur duyuyor!" tezahüratında bulundu.