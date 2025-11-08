Abone ol: Google News

Trabzonspor, Alanyaspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 18:59
  • Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
  • Maçta Trabzonspor'un golünü Paul Onuachu, Alanyaspor'un golünü Ianis Hagi attı.
  • Trabzonspor 25 puanla 3. sırada, Alanyaspor ise 15 puanla 8. sırada yer aldı.

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 12. hafta mücadelesinde Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Joao Pereira’nın çalıştırdığı Alanyaspor, hakem Ali Şansalan’ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, konuk ettiği rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

KAZANAN ÇIKMADI

Trabzonspor'un golünü 15. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Konuk ekip Alanyaspor'un golü ise 73. dakikada Ianis Hagi'den geldi.

TRABZONSPOR, SON 2 MAÇINDA BERABERE KALDI

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligdeki son iki maçından beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavili ekip ligdeki puanını da 25'ye çıkartarak 3. sırada yer aldı.

ALANYASPOR, 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Konuk ekip Alanyaspor'un ise galibiyet hasreti 3 maça yükselirken, 15 puanla 8. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde gelecek hafta Trabzonspor, Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.

