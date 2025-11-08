Trabzonspor, Alanyaspor ile berabere kaldı

- Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
- Maçta Trabzonspor'un golünü Paul Onuachu, Alanyaspor'un golünü Ianis Hagi attı.
- Trabzonspor 25 puanla 3. sırada, Alanyaspor ise 15 puanla 8. sırada yer aldı.
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.
Ligin 12. hafta mücadelesinde Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Joao Pereira’nın çalıştırdığı Alanyaspor, hakem Ali Şansalan’ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Trabzonspor, konuk ettiği rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
KAZANAN ÇIKMADI
Trabzonspor'un golünü 15. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Konuk ekip Alanyaspor'un golü ise 73. dakikada Ianis Hagi'den geldi.
TRABZONSPOR, SON 2 MAÇINDA BERABERE KALDI
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligdeki son iki maçından beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavili ekip ligdeki puanını da 25'ye çıkartarak 3. sırada yer aldı.
ALANYASPOR, 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Konuk ekip Alanyaspor'un ise galibiyet hasreti 3 maça yükselirken, 15 puanla 8. sırada konumlandı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligde gelecek hafta Trabzonspor, Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.