Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler'i iki golle geçti

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 17:23
  • Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi.
  • İlk gol 2. dakikada Birgül Sadıkoğlu'ndan geldi.
  • 78. dakikada Natalia'nın golüyle maç sona erdi.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 2. dakikada Birgül Sadıkoğlu ile bulduğu golle 1-0 tamamlandı.

KAZANAN TRABZONSPOR

Bordo-mavili takım, karşılaşmanın 78. dakikasında Natalia'nın fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-0 galip ayrıldı.

