Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından sarı-kırmızılı kaleci Günay Güvenç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TARAFTAR BASKISI VARDI"

Güvenç, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, "Zor bir deplasmandı. Taraftar baskısı vardı. Trabzonspor’un büyük hedefleri var ve iyi bir konumdalar. Özellikle ilk yarıda istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Trabzonspor bizden daha çok istedi ve bu da maçın sonucuna yansıdı" dedi.

"YAPILANLARI KINIYORUM"

Saha dışı yaşanan olaylara da değinen Günay Güvenç, "Beni herkes açık sözlü biri olarak tanır. Maçtan birkaç gün önce kalecimiz Uğurcan Çakır’a ve ailesine yapılanları kınıyorum. Milli duyguların yoğun olduğu bir dönemde bu tür olayların yaşanması üzücü. Birbirimizi kırıyoruz. ‘Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur’ diyoruz ama yaptıklarımız ortada" diye konuştu.

"OTELİMİZİN ÖNÜNDE TAKIMIMIZA KÜFÜR EDİLDİ"

Takım olarak konakladıkları otel önünde de olumsuz olaylar yaşandığını dile getiren deneyimli kaleci, "Otelimizin önünde takımımıza küfür edildi. Trabzon polisi müdahale etti ancak bir yere kadar engel olunabiliyor. Uğurcan Çakır bizim için çok önemli bir insan. Ona yapılanları Türk futbolu adına kınıyorum. Ayrıca Galatasaray camiasına müzik eşliğinde küfür edilmesini de doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİN BİR ZAMANI VAR"

Karşılaşmayı Trabzonspor’un hak ederek kazandığını vurgulayan Günay Güvenç, "Bunun cevabını şampiyonluk kutlamalarında vereceğiz. Kimseye böyle bir şey yaşatmadık. Hatalar olabilir ama bunları aşmamız gerekiyor. Biz sahada cevap vereceğiz. Her şeyin bir zamanı var" şeklinde konuştu.