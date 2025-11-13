Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

- Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile oynayacakları maç için hazırlıklara başladı.
- Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde oyuncular ısınma ve dar alan çalışmaları yaptı.
- Takım antrenman öncesi Benjamin Bouchouari için doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, 5'e 2 çalışmanın ardından dar alan oyunuyla sona erdi.
DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Öte yandan antrenman öncesi Benjamin Bouchouari için doğum günü pastası kesildi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın devam edecek.