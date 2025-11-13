Abone ol: Google News

Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Başakşehir ile oynayacağı lig maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 21:06
  • Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile oynayacakları maç için hazırlıklara başladı.
  • Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde oyuncular ısınma ve dar alan çalışmaları yaptı.
  • Takım antrenman öncesi Benjamin Bouchouari için doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, 5'e 2 çalışmanın ardından dar alan oyunuyla sona erdi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Öte yandan antrenman öncesi Benjamin Bouchouari için doğum günü pastası kesildi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın devam edecek.

