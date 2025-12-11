Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
- Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde pas ve taktik çalışmaları yaptı.
- Hazırlıklar yarın da devam edecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanında futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.