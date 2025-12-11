Abone ol: Google News

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 18:58
  • Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
  • Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde pas ve taktik çalışmaları yaptı.
  • Hazırlıklar yarın da devam edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanında futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

