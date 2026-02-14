Trabzonspor tribünlerinden maç sonu istifa sesleri

- Trabzonspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi.
- Maç sonrası taraftarlar, hem hakem Halil Umut Meler'e hem de yönetimi istifaya çağırdı.
- Futbolcular tribünden alkış aldı.
Trabzonspor, Süper Lig’in 22’nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu.
Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından istifa tezahüratlarında bulundu.
MAÇ SONU TEPKİ
Hem maçın hakemi Halil Umut Meler'e hem de Trabzonspor yönetimine tepki gösterdi.
Halil Umut Meler'e gösterilen tepkilerin ardından "Yönetim istifa", "Ertuğrul istifa" tezahüratları yapıldı.
Futbolcular ise tribünden alkış aldı.