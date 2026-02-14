Abone ol: Google News

Trabzonspor tribünlerinden maç sonu istifa sesleri

Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçe'ye kaybedilen Süper Lig maçının ardından yönetimi istifaya davet etti.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 22:09
  • Trabzonspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi.
  • Maç sonrası taraftarlar, hem hakem Halil Umut Meler'e hem de yönetimi istifaya çağırdı.
  • Futbolcular tribünden alkış aldı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 22’nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu.

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından istifa tezahüratlarında bulundu.

MAÇ SONU TEPKİ

Hem maçın hakemi Halil Umut Meler'e hem de Trabzonspor yönetimine tepki gösterdi.

Halil Umut Meler'e gösterilen tepkilerin ardından "Yönetim istifa", "Ertuğrul istifa" tezahüratları yapıldı.

Futbolcular ise tribünden alkış aldı.

