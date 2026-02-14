Galatasaray, Türk Hava Yolları'na şans tanımadı

- Galatasaray, Sultanlar Ligi 22. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti.
- Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve 136 dakika sürdü.
- Setler 25-23, 22-25, 25-16, 19-25 ve 12-15 sonuçlandı.
Sultanlar Ligi 22. haftasında Türk Hava Yolları ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
136 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Ebru Kaya, Alper Bulut
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Nicoletti (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Işıl Öz)
Galatasaray: Sylla, Yuanyuan, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Ayçin Akyol, Timmerman, Naz Aydemir Akyol, Frantti)
Setler: 25-23, 22-25, 25-16, 19-25, 12-15
Süre: 136 Dakika (32, 31, 27, 27, 19)