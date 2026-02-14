Abone ol: Google News

Galatasaray, Türk Hava Yolları'na şans tanımadı

Sultanlar Ligi 22. haftasında Galatasaray, Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-2 yendi.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 21:53
Galatasaray, Türk Hava Yolları'na şans tanımadı
  • Galatasaray, Sultanlar Ligi 22. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti.
  • Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve 136 dakika sürdü.
  • Setler 25-23, 22-25, 25-16, 19-25 ve 12-15 sonuçlandı.

Sultanlar Ligi 22. haftasında Türk Hava Yolları ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.

136 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Alper Bulut

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Nicoletti (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Işıl Öz)

Galatasaray: Sylla, Yuanyuan, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Ayçin Akyol, Timmerman, Naz Aydemir Akyol, Frantti)

Setler: 25-23, 22-25, 25-16, 19-25, 12-15

Süre: 136 Dakika (32, 31, 27, 27, 19)

