Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü yendi

Süper Lig'in 7. hafta maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-3'lük skorla kazandı.

Trabzonspor, 20. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle öne geçti. Fatih Karagümrük, 28. dakikada Tiago Çukur'un golüyle eşitliği yakaladı. 35. dakikada Paul Onuachu'nun attığı mükemmel golle bordo-mavililer yeniden üstünlüğü sağladı.

İKİNCİ YARININ GOLLERİ SON ANLARDA GELDİ

Karşılaşmanın 88. dakikasında Danylo Sikan, farkı üçe çıkaran golü kaydetti. 90+1 ve 90+2. dakikalarda David Fofana üst üste bulduğu gollerle farkı bire indirdi.

Karşılaşma, bordo-mavililerin 4-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

TRABZONSPOR 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Trabzonspor, ligde Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kaldı, Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Bordo-mavililer, üç maçlık galibiyet hasretini Karagümrük karşısında sonlandırdı.

VAR SONRASI KARAR DEĞİŞMEDİ

Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavili ekip ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı.

45+3. dakikada ceza sahasında topu kontrol eden Paul Onuachu, rakibi Atakan Çankaya tarafından formasından çekilince hakem Mehmet Türkmen tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Pozisyon sonrası VAR uyarısıyla monitöre gelen hakem Türkmen, görüntüleri izledi. İncelemenin ardından sahaya dönen Türkmen, kararında bir değişiklik yapmadı ve penaltının geçerli olduğuna hükmetti.

Trabzonspor, bu sonucun ardından puanını 14'e yükseltti. Fatih Karagümrük 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

14. dakikada Oulai'nin ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

20. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan topla hareketlenen Augusto, ceza sahası içinde Pina ile yaptığı verkaçın ardından tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

28. dakikada Mısırlı.com Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanından aldığı topla rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına giren Larsson, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Tiago Çukur'a gönderdi. Bu oyuncunun, yakın direğe şutunda top filelerle buluştu: 1-1.

35. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan Pina'nın etkili ortasına penaltı noktası civarından Onuachu'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

48. dakikada hakem penaltı noktasını gösterdi. Zubkov'un ortasında ceza sahası içinde Atakan Çankaya ile Onuachu arasında yaşanan mücadelede hakem Mehmet Türkmen, Atakan'ın rakibinin formasından çektiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen kararını değiştirmedi.

45+8. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Onuachu, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

58. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Andre Gray’in ortasında penaltı noktası üzerinden Sam Larsson yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Christ Oulai pasında ceza sahası içinde topla buluşan Paul Onuachu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta kaleci Ivo Grbic gole izin vermedi.

83. dakikada sol kanattan Arif Boşluk’un yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Paul Onuachu’nun kafa vuruşunda kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada sol taraftan Ernest Muçi’nin yaptığı ortada Stefan Savic’in kafayla pası sonrası Tim Folcarelli de, kafayla Danylo Sikan’a gönderdi. Bu oyuncunun kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-4

90+1. dakikada Berkay Özcan’ın ara pasında topla buluşan David Fofana, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-4

90+2. dakikada Trabzonspor’da Arif Boşluk’un hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan David Fofana, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-4