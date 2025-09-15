Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı, hakem kararlarını eleştirdi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bu maçın ardından hakem kararları hakkında eleştiride bulundu.

"YAZIKLAR OLSUN"

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un maçta golünün iptal edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Sahada kazanmak mümkün değil, yazıklar olsun. Onuachu tam olarak nasıl sıçramalı? Onuachu'nun her açıdan tertemiz olan golünün VAR müdahalesiyle ve hakem oyunlarıyla iptal edilmesi, Türk futbolunda adaletin olmadığının en açık kanıtıdır. Faulün olmadığı bir pozisyona masa başında faul üretilmesi kabul edilemez.

"SAHADA EMEĞE, ALIN TERİNE SAYGI DUYUN"

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonuna da (TFF) eleştirilerde bulunan Ören, şunları kaydetti: