Trabzonspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün 15.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.
5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım hazırlıklarına, yarın 15.00’te yapacağı antrenmanla devam edecek.
BATAGOV, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
Öte yandan, Trabzonspor’un yarın gerçekleştirilecek olan ve ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek antrenman öncesinde Arseniy Batagov basın toplantısı düzenleyecek.