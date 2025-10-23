Trabzonspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

İDMANA KATILMAYANLAR

Antrenmana tedavileri devam eden Nwakaeme, genç oyuncular Cihan Çanak ile Taha Emre İnce katılmadı.

ONUACHU İLE GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Fatih Tekke, antrenmanda golcü oyuncu Paul Onuachu ile kısa bir görüşme yaptı.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Trabzonspor, yarınki antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.