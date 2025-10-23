Trabzonspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Trabzonspor, Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Fatih Tekke yönetiminde sürdürüyor.
- Antrenmanda basına açık bölümde ısınma ve pas çalışması yapıldı, Nwakaeme ile bazı genç oyuncular katılmadı.
- Takım, yarın son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.
İDMANA KATILMAYANLAR
Antrenmana tedavileri devam eden Nwakaeme, genç oyuncular Cihan Çanak ile Taha Emre İnce katılmadı.
ONUACHU İLE GÖRÜŞTÜ
Teknik direktör Fatih Tekke, antrenmanda golcü oyuncu Paul Onuachu ile kısa bir görüşme yaptı.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Trabzonspor, yarınki antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.