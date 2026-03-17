Trabzonspor, Eyüpspor maçı için İstanbul'a gitti

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktörü Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman sonrası bordo-mavililer, 22 kişilik oyuncu kadrosuyla Eyüpspor maçı için İstanbul'a gitti.

BATAGOV YOK

Saat 16.00 sıralarında hareket eden bordo-mavili kafilede tedavisi devam eden Batagov yer almazken, sakatlığının ardından takıma dönen Benjamin Bouchouari ise kafilede bulunuyor.

KAMP KADROSU

Trabzonspor'un, Eyüpspor kafilesi şu şekilde:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu.