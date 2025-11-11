Trabzonspor, Fatih Tekke ile evinde sadece 1 kez kaybetti

- Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki 14 resmi maçın sadece birini kaybetti.
- Bu sezon evindeki 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 15 puan topladı.
- Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini geçen sezon Galatasaray'a karşı aldı.
Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 25 puanla 3. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 4 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda 15 puanı hanesine yazdırdı.
Trabzonspor, iç sahada 2,14 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.
Karadeniz ekibi, sahasında Kocaelispor ve Antalyaspor'u 1-0, Kayserispor'u 4-0, Eyüpspor'u 2-0 yenerken, Gaziantep FK, Samsunspor ve Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Sahasında 11 gol atan bordo-mavililer, kalesinde sadece 3 gol gördü.
TEKKE YÖNETİMİNDEKİ İÇ SAHA MAÇLARI
Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 12 lig karşılaşmasına çıktı.
Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak rakiplerine sadece 1 kez 3 puan verdi.
185 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.
Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgiyle sahasından ayrılmıştı.
Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 185 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.
KUPADA DA 2 GALİBİYET
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.
Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.
Trabzonspor, böylece Tekke yönetiminde iç sahada çıktığı 14 resmi karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.